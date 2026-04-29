Comitato di Piazza Iqbal Masih | presentato il progetto Cultura della cura

MESAGNE - Non solo centro: le periferie di Mesagne rivendicano cultura e inclusione. Venerdi 24 aprile il Comitato di Piazza Iqbal Masih si è riunito per discutere della programmazione estiva cittadina e delle opportunità culturali per il territorio mesagnese. Nel corso dell’incontro è emersa con.🔗 Leggi su Brindisireport.it

Notizie correlate

Catania, Capitale Italiana della Cultura 2028: presentato progetto a RomaA Roma, davanti alla giuria riunita presso il Ministero della Cultura, è stato illustrato il dossier “Catania Continua”, il progetto con cui il...

Progetto Mosaico: a Francavilla nasce un nuovo spazio di incontro tra cultura e cura“MeravigliosE” prenderà avvio alle ore 16 nella Residenza Madonna della Pace a Francavilla al Mare (viale Michetti, 47); un omaggio che prevede...