Catania Capitale Italiana della Cultura 2028 | presentato progetto a Roma

A Roma è stato presentato il progetto che ha portato Catania a ottenere il titolo di Capitale Italiana della Cultura 2028. Il dossier intitolato “Catania Continua” ha ottenuto il riconoscimento dalla giuria del Ministero della Cultura, che ha valutato le proposte e le iniziative per il futuro della città. La presentazione si è svolta alla presenza di rappresentanti istituzionali e operatori culturali.

A Roma, davanti alla giuria riunita presso il Ministero della Cultura, è stato illustrato il dossier "Catania Continua", il progetto con cui il capoluogo etneo punta al titolo di Capitale Italiana della Cultura 2028. Ad aprire e chiudere l'audizione sono stati due testimonial d'eccezione, capaci di dare forza e identità al progetto. Dal Texas è intervenuto il colonnello Luca Parmitano, astronauta dell'Agenzia Spaziale Europea, con un contributo intenso e simbolico: Catania come città che sa guardare lontano, superare i confini e trasformarsi in laboratorio di contaminazioni culturali. Una realtà definita "unica", capace di coniugare radici profonde e vocazione cosmopolita.