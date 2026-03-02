Progetto Mosaico | a Francavilla nasce un nuovo spazio di incontro tra cultura e cura

A Francavilla al Mare apre un nuovo spazio denominato ‘Progetto Mosaico’, pensato come punto di incontro tra cultura e cura. L’iniziativa è promossa dal gruppo Il Nodo in collaborazione con l’Associazione di promozione sociale Sport e Valori Aps Ets di Chieti. L’evento di apertura si terrà domenica 8 marzo alle ore 16 nella Residenza Madonna.

“MeravigliosE” prenderà avvio alle ore 16 nella Residenza Madonna della Pace a Francavilla al Mare (viale Michetti, 47); un omaggio che prevede canzoni e versi di Domenico Modugno attraverso le voci del Maestro Christian Latorre de Luigi Milozzi (conduttore della serata) intervallate dalle melodiose note di violino del Maestro Ellery Latorre. La scenografia è a cura di Krisi Shera. “Il Progetto Mosaico - spiegano i promotori - consiste nell'aprire le strutture residenziali de Il Nodo alla cittadinanza, trasformandole in luoghi di relazione, cultura e partecipazione anche attraverso eventi speciali realizzati in condivisione e collaborazione con Sport e Valori Aps Ets. 🔗 Leggi su Chietitoday.it Nasce Como Lake Hub un nuovo spazio per innovazione, cultura e territorioNasce a Como Como Lake Hub, un nuovo progetto che unisce innovazione, cultura, design e sviluppo locale. Leggi anche: Da Nord a Sud prende piede il progetto Kataclown, tra cultura della cura e benessere sociale