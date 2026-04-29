Comicon Napoli 2026 premio fumetti su identità LGBTQIA+ per studenti

Al COMICON Napoli 2026 si è svolta la premiazione del concorso “Anime a margine”, dedicato agli studenti. La competizione aveva come tema l’identità e il superamento dell’omolesbobitransfobia nelle scuole. Tra le attività in programma, sono stati consegnati dei premi ai lavori più significativi realizzati dagli studenti coinvolti. L’evento ha visto la partecipazione di diverse scuole e ha avuto come obiettivo il confronto sui temi legati all’identità LGBTQIA+.

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