Come saranno le suite con bagno privato a bordo dei voli Emirates

Emirates introdurrà a bordo delle sue suite in prima classe dei bagni privati, offrendo un'esperienza di viaggio più esclusiva. Questa novità si inserisce tra le caratteristiche delle nuove configurazioni di cabina, che puntano a migliorare il comfort dei passeggeri. La compagnia ha comunicato che queste aree dedicate saranno riservate esclusivamente ai clienti delle suite in prima classe. La presenza dei bagni privati sarà disponibile sui voli che prevedono questa tipologia di configurazione.

Emirates ha aggiunto un dettaglio extra lusso alle sue suite in prima classe: presto i passeggeri avranno a disposizione un bagno privata ad alta quota.🔗 Leggi su Fanpage.it

Cathay Pacific - NEW Business Class Review the Aria Suite

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