A Dubai, l’hub dei voli tra Europa e Asia ha sospeso le operazioni, lasciando molti passeggeri in difficoltà con i rimborsi. Emirates, la principale compagnia aerea, registra perdite di circa 100 milioni di dollari al giorno. La decisione ha causato disagi e disservizi nel traffico aereo internazionale, influenzando le rotte e le connessioni tra i continenti.

Non è solo una crisi logistica, è uno shock sistemico che sta ridisegnando le rotte della globalizzazione. La chiusura degli spazi aerei in Medio Oriente, innescata dall'escalation militare di inizio marzo 2026, ha trasformato gli hub di Dubai, Doha e Abu Dhabi in colli di bottiglia paralizzati. Se per migliaia di passeggeri il dramma è umano, per l'industria del trasporto aereo il conto è già salatissimo: secondo le prime stime di Reuters e degli analisti di settore, il conflitto è già costato oltre 22,6 miliardi di dollari al comparto viaggi globale. Un passeggero guarda un tabellone informativo all'aeroporto internazionale Hazrat Shahjalal di Dacca, in Bangladesh L’impatto sui mercati e la redditività dei vettori L’onda d’urto ha colpito duramente le Borse europee e americane. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Dubai, salta l’hub dei voli tra Europa e Asia: passeggeri nella trappola dei rimborsi. Solo Emirates perde 100 milioni al giorno

Dubai bloccata: 260mila passeggeri al giorno, 2.600 voli cancellatiIl traffico aereo globale è in tilt a causa degli attacchi di Israele e degli Stati Uniti contro l’Iran e delle ritorsioni di Teheran, con migliaia...

Leggi anche: "Carini snodo strategico per il traffico dati tra Europa, Africa e Asia": Open Hub entra nella rete Mediterra