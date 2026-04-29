Com' è l' hotel di Milano dov' è stato girato Il diavolo veste Prada 2

Nel film compaiono la lobby e il ristorante, mentre le camere da letto che si vedono sono scenografie costruite in studio negli Stati Uniti. Ma tutti gli attori principali del cast hanno dormito a Palazzo Parigi, hotel di proprietà della famiglia Giambelli. La produzione si è fermata circa tre settimane, dalla fine della Fashion Week di settembre fino a metà ottobre. Qui hanno dormito Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt, Stanley Tucci, il regista David Frankel e anche Lady Gaga, special guest del film. Avrebbe dormito a Palazzo Parigi, per una notte, anche Simone Ashley, che ha recitato nel film. Meryl Streep, secondo alcune indiscrezioni, avrebbe soggiornato nella Presidential Suite, mentre Anne Hathaway nella Royal Suite.🔗 Leggi su Vanityfair.it

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