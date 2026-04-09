Una indossa una pashmina gialla e leggera. L’altra ha scelto una sciarpa in cashmere dalle frange spesse, declinata in una tonalità tuorlo d’uovo. Sedute fianco a fianco in una suite del Crosby Street Hotel di New York, Meryl Streep e Anna Wintour sembrano due generali che hanno appena coordinato le divise prima di una battaglia elegante. In realtà, si comportano come due vecchie amiche di lunga data. A poche settimane dall’attesissima uscita del sequel de Il Diavolo Veste Prada (nelle sale il prossimo 1° maggio), Vogue ha compiuto un mezzo miracolo editoriale: ha messo nella stessa stanza la Miranda Priestly cinematografica e la sua presunta (e leggendaria) musa ispiratrice del mondo reale. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Quando abbiamo girato Il diavolo veste Prada tutti avevano paura di lei e nessuno voleva prestarci i vestiti”: Anna Wintour e Meryl Streep, le due “Miranda” a confronto

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IL DIAVOLO VESTE PRADA 2 (2026) Trailer ITA #2 | Meryl Streep, Anne Hathaway

Intervista a Meryl Streep e Anna Wintour: «Quando abbiamo girato Il diavolo veste Prada, tutti avevano paura di Anna, e nessuno voleva prestarci i vestiti»Intervistate dalla regista Greta Gerwig, l'attrice premio Oscar e la direttrice globale di Vogue si raccontano in un'imperdibile conversazione a tre ... vogue.it

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