Come la costumista di Michael ha ricreato il mondo di Michael Jackson attraverso la moda

Da vanityfair.it 29 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La costumista Marci Rodgers ha dovuto ricreare il mondo di Michael Jackson attraverso la moda senza poter consultare l’archivio dell’artista. Per realizzare i costumi, ha studiato foto e video delle performance più iconiche e ha lavorato con bozzetti e dettagli ispirati ai look più celebri del cantante. La sfida principale è stata mantenere fede alle caratteristiche distintive dello stile di Jackson senza avere accesso diretto ai materiali originali.

La costume designer Marci Rodgers non poteva attingere all’archivio di Michael Jackson. E così per l'atteso biopic ha ricreato tutti gli outfit del re del pop.🔗 Leggi su Vanityfair.it

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Panoramica sull’argomento

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