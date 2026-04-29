Come la costumista di Michael ha ricreato il mondo di Michael Jackson attraverso la moda

La costumista Marci Rodgers ha dovuto ricreare il mondo di Michael Jackson attraverso la moda senza poter consultare l’archivio dell’artista. Per realizzare i costumi, ha studiato foto e video delle performance più iconiche e ha lavorato con bozzetti e dettagli ispirati ai look più celebri del cantante. La sfida principale è stata mantenere fede alle caratteristiche distintive dello stile di Jackson senza avere accesso diretto ai materiali originali.

La costume designer Marci Rodgers non poteva attingere all’archivio di Michael Jackson. E così per l'atteso biopic ha ricreato tutti gli outfit del re del pop.🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Come la costumista di Michael ha ricreato il mondo di Michael Jackson attraverso la moda MICHAEL JACKSON SCOOT EASY TUTORIAL Notizie correlate Leggi anche: Il film su Michael Jackson debutta a Berlino: la famiglia Jackson sul red carpet dell’anteprima mondiale di Michael, e le lacrime di Jermaine per Jaafar Michael, Jaafar Jackson canta davvero? La verità sulla voce nel biopic su Michael JacksonUna delle domande più frequenti dopo l’uscita di Michael, il biopic dedicato a Michael Jackson, riguarda proprio la voce del protagonista: Jaafar... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Come la costumista di Michael ha ricreato il mondo di Jackson attraverso la moda; Michael Jackson rivive nei costumi di Marci Rodgers, nel biopic anche capi realmente indossati dal Re del Pop; L'età dell'innocenza: il biopic su Michael Jackson (che abbiamo visto in anteprima); Michael Jackson rivive nei costumi di Marci Rodgers: nel film anche capi realmente indossati dal Re del Pop. Come la costumista di Michael ha ricreato il mondo di Jackson attraverso la modaLa costume designer Marci Rodgers non poteva attingere all’archivio di Michael Jackson. E così, per l'atteso biopic uscito di recente anche nelle sale italiane, ha ricreato tutti gli outfit del re del ... vanityfair.it Michael , il film su Jackson attraverso i suoi capi iconici: «Il suo guardaroba ne rivela la dualità, la brillantezza dell’artista e la vulnerabilità della persona» ci ...Michael, il film sul Re del Pop è anche una storia di stile e capi iconici: tutti i segreti e i dettagli dei costumi raccontati da Marci Rodgers ... vogue.it MICHAEL JACKSON: LA VERITÀ CHE TROPPI HANNO IGNORATO Per anni hanno raccontato una storia sbagliata. Per anni hanno giudicato senza capire. Michael Jackson non ha mai cercato di “diventare bianco”. Questa è una delle bugie più diffuse sulla - facebook.com facebook Michael, il film su Michael Jackson di Antoine Fuqua, ha un obiettivo preciso: raccontare Jackson evitando qualunque controversia e lettura più critica. Per carità: c'è la sua infanzia, e c'è anche il rapporto con il padre. Ma mancano tante cose. Qualcuno dirà: ar x.com