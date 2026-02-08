Si schianta contro il muro di cinta dell' azienda del gas e scappa | FOTO

Un automobilista ha perso il controllo dell’auto e si è schiantato contro il muro di cinta di un’azienda di rifornimento di gas. Dopo l’incidente, è scappato dal luogo. La polizia sta cercando di rintracciarlo.

Perde il controllo dell'auto, si schianta contro il muro di cinta di un'azienda di rifornimento di gas e scappa via. E' quanto accaduto sulla Domiziana dove un uomo, di nazionalità africana, alla guida di una Volkswagen Golf si è schiantato contro il muro di cinta della società Liquigas.

