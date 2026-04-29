Coltello a scuola a Bergamo due sospesi | ora in campo anche la questura

A Bergamo, una scuola di Città Alta ha sospeso due studenti dopo un episodio che ha coinvolto un coltello. La preside ha emanato una circolare che vieta oggetti come martelli e piedi di porco, consentendo invece l’uso di coltelli e attrezzi da palestra. La questura è stata informata dell’accaduto, che ha attirato l’attenzione sui controlli e sulle misure di sicurezza all’interno dell’istituto.

IL CASO. Alla «Donadoni» di Città Alta una circolare della preside dopo la denuncia a «L’Eco»: «Niente martelli o piedi di porco, ma coltello e attrezzo da palestra». Parla dell’avvio di un «percorso di riflessione con gli studenti coinvolti» e dell’attivazione di «procedimenti disciplinari previsti dal regolamento di istituto, con una finalità educativa oltre che sanzionatoria» la circolare che la preside delle scuole medie Donadoni, Rita Micco, ha inviato martedì mattina ai genitori degli studenti in merito a quanto avvenuto venerdì 17 aprile e riportato martedì 28 aprile da L’Eco. Ovvero che gli zaini e le giacche degli studenti erano stati perquisiti dalle insegnanti dopo che una docente aveva notato che uno studente stava mostrando ai compagni un coltello da cucina.🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Coltello a scuola a Bergamo, «due sospesi»: ora in campo anche la questura Notizie correlate Leggi anche: Due 15enni armati di coltello a scuola: scoperti da un docente, arriva la Polizia Leggi anche: Napoli, 14enne ferito a scuola con un coltello: due denunce Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Coltello a scuola a Bergamo, due sospesi: ora in campo anche la questura; Bergamo, studente delle medie a scuola con il coltello nello zaino. L'allarme di una mamma: famiglie tenute all'oscuro. La preside: presi provvedimenti; A scuola con un coltellino, studente denunciato alla Procura; Va a scuola con il coltello, l'allarme dell'insegnante: Si vantava con gli amici. Coltello a scuola a Bergamo, «due sospesi»: ora in campo anche la questuraAlla «Donadoni» di Città Alta una circolare della preside dopo la denuncia a «L’Eco»: «Niente martelli o piedi di porco, ma coltello e attrezzo da palestra». ecodibergamo.it Bergamo, studente delle medie a scuola con il coltello nello zaino. L'allarme di una mamma: famiglie tenute all'oscuro. La preside: presi provvedimentiAll'istituto Donadoni di Città Alta è stato trovato a un altro studente anche un manubrio da palestra. Controllati tutti gli zaini. La circolare della dirigente dopo una lettera pubblicata dal quotidi ... bergamo.corriere.it PIEDIMONTE ETNEO: COLTELLO A SERRAMANICO NEL BORSOLO, DENUNCIATO 39ENNE DAI CARABINIERI PIEDIMONTE ETNEO (CT) – Controlli intensificati sul territorio e attenzione massima alla sicurezza: i Carabinieri delle Stazioni di Piedimonte Et - facebook.com facebook Bancali, entra in carcere con un coltello da 34 centimetri nel trolley: «Sono un cuoco». Condannato x.com