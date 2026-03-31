Napoli 14enne ferito a scuola con un coltello | due denunce

Nel pomeriggio di oggi, nei pressi di un istituto scolastico nel quartiere di Scampia, un ragazzo di 14 anni è stato ferito con un coltello. I militari intervenuti sul posto hanno denunciato due persone coinvolte, mentre il giovane è stato trasportato in ospedale per le cure. La dinamica dell’incidente e le motivazioni non sono ancora state rese note ufficialmente.

Tempo di lettura: 2 minuti Scampia, ore 17 circa. I carabinieri della locale Stazione intervengono nell’ istituto scolastico “Pontano delle Arti e dei Mestieri” in viale della Resistenza per la segnalazione da parte della dirigente scolastica di un ragazzo ferito da arma bianca all’altezza della gamba. Dagli accertamenti – non semplici visto lo stato d’ansia e di paura che la vittima stava vivendo – effettuati grazie al prezioso contributo della dirigente scolastica, i carabinieri hanno ricostruito la vicenda. Poco prima un 17enne, in compagnia di altri ragazzi, avrebbe con una scusa fatto andare il 14enne nei bagni della scuola. Lì il ragazzo più grande avrebbe tirato fuori un coltello mimando più volte di colpire il 14enne per poi colpirlo davvero alla gamba. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Napoli, 14enne ferito a scuola con un coltello: due denunce Articoli correlati Leggi anche: Rissa a scuola, 14enne ferito al volto con un coltello da un compagno Anzio (Roma), 14enne a scuola con un coltelloIn un istituto scolastico di Anzio (Roma), sono intervenuti i carabinieri del nucleo radiomobile su segnalazione della dirigente per presunto... Il video di Cicalone aggredito nella metropolitana a Roma: botte anche ai vigilantes Tutti gli aggiornamenti Discussioni sull' argomento Napoli, 14enne accoltellato nel bagno della scuola: denunciati altri due minori; Scampia, 14enne accoltellato alla gamba nei bagni della scuola; Napoli, 14enne accoltellato a scuola: denunciati due minorenni; Napoli, studente 14enne accoltellato in bagno da un altro alunno. Napoli, a Scampia 14enne accoltellato alla gamba nei bagni di scuola: denunciati due minorenniPaura ieri a Scampia. I carabinieri della locale Stazione intervengono nell'istituto scolastico Pontano delle Arti e dei Mestieri in ... msn.com Napoli, Lukaku non torna: linea dura del club e di Conte - facebook.com facebook Da Napoli a Roma, i fari della commissione Binda puntati sul clan Moccia x.com