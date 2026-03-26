Due 15enni armati di coltello a scuola | scoperti da un docente arriva la Polizia

A Scampia, nella zona nord di Napoli, due studenti di 15 anni sono stati trovati in possesso di un coltello a scuola. Un docente ha scoperto l’episodio e ha chiamato le forze dell’ordine, che hanno denunciato i giovani. La notizia si è diffusa poche ore dopo un episodio analogo in provincia di Bergamo, dove una docente è stata accoltellata.