Per quell’accoltellamento nei confronti del nipote 31enne Ivan Invernizzi, al rifugio di famiglia "Mai tardi" ai 1.800 metri dell’altopiano degli Andossi, che gestivano insieme Massimiliano Pinoli, 44 anni all’epoca dei fatti, era stato accusato di tentato omicidio. Era il 18 luglio scorso, un venerdì pomeriggio di una stagione estiva promettente per quel paradiso in quota che soltanto due anni prima aveva tagliato il traguardo dei 40 anni. Proprio in quel quadro è degenerato l’alterco tra i due, per giunta in cucina dove di certo lame affilate non ne mancavano. Dalle parole, sempre più accese, si passa ai fatti, tanto che in una frazione di secondo lo zio Pinoli si avventa su Ivan, sferrando fendenti che feriscono in modo gravissimo il nipote al costato.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Coltellate al rifugio. Tre anni all’uomo che ferì il nipote

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