Coltellate al Baraccano Ferì dirigente comunale | condannato a 14 anni

Paolo Tiralongo, 59 anni, ha ricevuto una condanna di 14 anni e un mese per aver ferito con nove coltellate il dirigente comunale Domenico Pennizzotto al Baraccano il 2 agosto 2024. Tiralongo aveva aspettato Pennizzotto al bar prima di aggredirlo con l’arma, un gesto motivato da una lite precedente tra i due. La scena si è svolta davanti a numerosi testimoni, che hanno aiutato a ricostruire l’accaduto.

Coltellate al Baraccano, condannato in primo grado a 14 anni e un mese Paolo Tiralongo. Il 2 agosto 2024 il 59enne aspettò al bar del Baraccano il dirigente comunale Domenico Pennizzotto e poi lo ferì con nove coltellate. Pennizzotto, 64 anni, dirigente dell'ufficio comunale reti e lavoro di comunità del quartiere Santo Stefano, in precedenza era stato responsabile dei servizi sociali del Navile. Proprio qui aveva incontrato Tiralongo per la prima volta, ben sette anni prima dell'aggressione. Il processo si è svolto davanti al collegio di giudici presieduto da Fabio Cosentino. La Procura, con il pm Giampiero Nascimbeni, aveva chiesto una pena complessiva di 10 anni per il tentato omicidio e il porto abusivo di coltelli.