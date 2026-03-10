Coltellate nel rifugio | arrestato l’ex che ha aggredito

Un uomo di 41 anni è stato arrestato dopo aver aggredito la sua ex convivente di 53 anni con un coltello nel suo rifugio. L’episodio è avvenuto questa notte e la donna ha riportato ferite da arma da taglio. Sul luogo sono intervenuti i carabinieri, che hanno fermato l’uomo e avviato le indagini. Il 41enne si trova ora in custodia.

Un uomo di 41 anni è stato rinchiuso dietro le sbarre per un tentativo di omicidio aggravato ai danni della sua ex convivente, una donna di 53 anni. L’aggressione brutale si è consumata all’interno di una struttura di accoglienza a Ascoli Piceno, dove la vittima cercava rifugio dopo anni di sofferenze subite dal partner. L’arresto del 41enne, residente nella zona frusinate, segue un’indagine fulminea della Squadra Mobile che ha incrociato testimonianze e immagini delle telecamere di sorveglianza. La donna, giunta in condizioni critiche al pronto soccorso dell’ospedale Mazzoni, è stata salvata da un delicato intervento chirurgico ed è stata già dimessa. 🔗 Leggi su Ameve.eu

