Colpisce a sprangate auto e moto e attacca i pedoni ai Colli Aminei niente arresto | custodia in ospedale
Lunedì scorso, un uomo ha danneggiato diverse auto e moto e si è scagliato contro i pedoni lungo viale Colli Aminei usando una spranga. Dopo aver seminato il panico, è stato portato in ospedale, dove si trova attualmente in custodia. Nessun arresto è stato effettuato, in quanto la misura non è stata consentita dalle autorità competenti. La vicenda ha suscitato l'attenzione della comunità locale.
L'uomo che ha seminato il panico in viale Colli Aminei lunedì scorso, attaccando auto e pedoni, è in custodia all'Ospedale del Mare: arresto non consentito. Ferito un agente di Polizia Locale: 5 giorni di prognosi.🔗 Leggi su Fanpage.it
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