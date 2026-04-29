Colpisce a sprangate auto e moto e attacca i pedoni ai Colli Aminei niente arresto | custodia in ospedale

Lunedì scorso, un uomo ha danneggiato diverse auto e moto e si è scagliato contro i pedoni lungo viale Colli Aminei usando una spranga. Dopo aver seminato il panico, è stato portato in ospedale, dove si trova attualmente in custodia. Nessun arresto è stato effettuato, in quanto la misura non è stata consentita dalle autorità competenti. La vicenda ha suscitato l'attenzione della comunità locale.