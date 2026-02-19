Cani rubati ai Colli Aminei l’appello dei proprietari | Aiutateci a ritrovarli

Due cani di grossa taglia sono stati rapiti nei giorni scorsi sui Colli Aminei, e i proprietari chiedono aiuto per ritrovarli. Gli animali, ancora sconosciuti in che modo siano stati sottratti, sono scomparsi senza lasciare traccia. I proprietari descrivono i cani come molto affezionati e sperano in un aiuto concreto della comunità. La polizia indaga sull’accaduto, ma finora non ci sono novità. La famiglia si rivolge a chiunque abbia informazioni utili per ritrovare i loro amici a quattro zampe.

Sono stati rubati e i proprietari lanciano un appello disperato per ritrovarli. Due cani, di grossa taglia, sono stati sottratti nei giorni scorsi e da allora non si hanno più notizie certe sulla loro posizione. Secondo quanto riferito dai proprietari, il localizzatore GPS installato su uno degli animali è stato spento nei pressi di Villa Domi, ai Colli Aminei, ultimo punto rilevato prima che si perdesse il segnale. Un dettaglio che potrebbe rivelarsi fondamentale per circoscrivere le ricerche. I proprietari, profondamente preoccupati, chiedono la collaborazione di chiunque possa aver visto qualcosa o abbia informazioni utili. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

