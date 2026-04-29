Colorado vittoria dei consumatori | salvo il diritto alla riparazione

Lunedì sera, la commissione della Camera del Colorado ha deciso di respingere il disegno di legge SB26-090. La proposta riguardava la tutela del diritto alla riparazione dei consumatori nel settore tecnologico. La decisione si è concretizzata con un voto contrario, segnando una vittoria per chi sostiene che i clienti debbano mantenere il diritto di riparare i propri dispositivi senza restrizioni. La questione aveva suscitato un dibattito acceso tra le parti coinvolte.

? Cosa sapere La commissione della Camera del Colorado ha respinto il disegno di legge SB26-090 lunedì sera.. La decisione mantiene i diritti di riparazione per computer e telefoni previsti nel 2026.. Lunedì sera, la commissione per gli affari statali, civici, militari e dei veterani della Camera del Colorado ha respinto con un voto di 7 a 4 il disegno di legge SB26-090, interrompendo il tentativo di limitare le tutele per la riparazione dei dispositivi elettronici introdotti all’inizio dell’anno. Il provvedimento, che avrebbe potuto creare un’eccezione significativa alla normativa approvata nel 2024, mirava a restringere l’accesso a strumenti e documentazione tecnica per i beni classificati come infrastrutture critiche.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Colorado, vittoria dei consumatori: salvo il diritto alla riparazione Notizie correlate Enna, vittoria dei 70 pensionati: salvo il centro dopo l’occupazioneSettanta pensionati di Enna hanno ottenuto il mantenimento del proprio spazio sociale dopo una resistenza durata sei ore. Il carovita svuota i carrelli: a Firenze sindacati, consumatori e coop lanciano il patto per il diritto al ciboFIRENZE – Il cibo sta smettendo di essere un diritto fondamentale per trasformarsi in un privilegio.