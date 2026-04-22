Enna vittoria dei 70 pensionati | salvo il centro dopo l’occupazione

A Enna, settanta pensionati sono riusciti a mantenere il loro centro dopo averlo occupato per sei ore. La protesta si è conclusa con la vittoria dei pensionati, che hanno evitato la chiusura o lo sfratto dell’area. La situazione si è risolta nel corso di una giornata di tensione, durante la quale i pensionati hanno manifestato per difendere il loro spazio sociale.

Settanta pensionati di Enna hanno ottenuto il mantenimento del proprio spazio sociale dopo una resistenza durata sei ore. L’accordo raggiunto tra l’amministrazione comunale e l’associazione gestrice del centro Dell’Amicizia, situato in via Civiltà del Lavoro, evita la chiusura immediata della struttura dopo la decisione di revocare l’affidamento decennale. Le ragioni della tensione e il presidio dei soci. Il braccio di ferro è scaturito dalla volontà del Comune di Enna, proprietario dell’immobile, di interrompere il rapporto con l’ente che ha animato il locale per dieci anni. Secondo quanto comunicato dal Municipio, la scelta sarebbe stata dettata da alcune irregolarità riscontrate nella composizione dei soci dell’associazione.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Enna, vittoria dei 70 pensionati: salvo il centro dopo l’occupazione Notizie correlate Leggi anche: Enna Alta, Crepa nel Centro Storico: Allerta per Possibili Cedimenti e Voragini dopo il Maltempo. Enna: il registro che ferma la morte silenziosa over 70La provincia di Enna sta per diventare il punto di riferimento nazionale per la lotta contro una malattia cardiaca silenziosa ma letale. Panoramica sull’argomento Argomenti più discussi: Reggina, vittoria nel recupero: 2-1 all’Enna con sofferenza finale; Reggina, vittoria sporca e attacco sterile: oltre il risultato serve il coraggio · ilreggino.it; Palermo-Cesena 2-0: Pohjanpalo firma la vittoria dei rosanero; LIVE TUTTOREGGINA! Reggina-Enna 2-1, FINALE: vittoria amaranto contro i siciliani. Piazza Armerina (Sicilia) (enna) CONINAE EIBL/OTECA COVEHALE AnAan MOSTRA del facebook Enna, Centro anziani “Amicizia”: il Comune assicura la continuità delle attività x.com