COLLEFERRO – Superato il giro di boa per la Stagione teatrale 2025-26 del Teatro comunale Vittorio Veneto di Colleferro, Sabato 14 alle ore 21 è di scena lo spettacolo “Caruso – Passione 2.0”. In occasione del trentennale dell’incisione di Caruso, brano di sublime ispirazione che ha avuto uno enorme successo internazionale (con oltre cento versioni in altrettante lingue), scritto e musicato dal grande Lucio Dalla e dedicato ad uno dei piu` grandi tenori di fama mondiale qual e` stato Enrico Caruso, il regista e coreografo Mvula Sungani ha ideato e insieme all’e´toile Emanuela Bianchini in collaborazione con il Comune di Sorrento, l’opera coreografica dal titolo Caruso: Passione 2. 🔗 Leggi su Cronachecittadine.it

Colleferro. Stagione Teatrale "Vittorio Veneto" 25-26. Sabato 14 Marzo alle ore 21. In scena "Caruso – Passione 2.0". Regie e coreografie di Mvula Sungani

