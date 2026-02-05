Colleferro Sulla cava di calcare San Bruno di Segni riceviamo e pubblichiamo una lettera a firma del Presidente del Comitato di Quartiere Murillo Dario Pier’Antoni

Il Presidente del Comitato di Quartiere “Murillo”, Dario Pier’Antoni, ha scritto una lettera per denunciare i problemi legati alla cava di calcare San Bruno di Segni. In essa, si segnala come le attività estrattive stiano creando disagio ai residenti, con rumori e polveri che si fanno sentire nelle abitazioni e nelle zone vicine. Pier’Antoni chiede interventi concreti alle autorità per arginare i danni e tutelare la qualità della vita del quartiere. La questione resta aperta e le richieste dei cittadini sono chiare

