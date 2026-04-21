L’uomo sulla Luna e il grande sogno di Margherita Hack

Il 29 luglio 1969, milioni di italiani assistono allo storico sbarco dell’Apollo 11 sulla Luna, evento trasmesso in diretta televisiva. Le immagini dell’astronauta che mette piede sul satellite naturale della Terra vengono seguite da oltre trenta milioni di persone nel paese. Marco Nozza descrive l’atmosfera di attesa e di emozione tra il pubblico, mentre la nazione si ferma per osservare quel momento di grande rilevanza storica.

Il 29 luglio 1969, 30 milioni di italiani seguono lo sbarco dell’Apollo 11 sulla Luna. Marco Nozza racconta l’attesa dei telespettatori., scrive un immaginifico e puntualissimo intervento su cosa rappresenti il satellite per il futuro della Terra. Ne riproduciamo un estratto. Di osservatori e laboratori sulla Luna si prese a parlare molti anni fa, anche prima del lancio dei satelliti artificiali. Wilhelm Beer e Heinrich von Maedler nel libro che accompagnava la loro mappa del 1834, includevano un paragrafo sui vantaggi di un osservatorio sulla Luna, per lo studio dei pianeti e delle stelle fisse. (.) Per dimostrare che anche in Italia si era lunatici abbastanza, nel 1965 l’Osservatorio di Trieste tentò di organizzare un colloquio internazionale che aveva per tema un argomento da "futuribili": "Astronomia artificiale".🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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