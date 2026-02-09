Colleferro Al Teatro Vittorio Veneto gli studenti della media Leonardo Da Vinci dell’IC Margherita Hack incontrano lo scrittore Paolo Di Paolo

Questa mattina al Teatro Vittorio Veneto di Colleferro, gli studenti della scuola media Leonardo Da Vinci hanno incontrato lo scrittore Paolo Di Paolo. L’ingresso dell’autore ha suscitato un applauso lungo e caloroso, come fosse una vera e propria standing ovation. Gli studenti hanno ascoltato con attenzione, ponendo domande e mostrando entusiasmo per le sue risposte. È stata una giornata di confronto e di entusiasmo, che ha coinvolto tutto il pubblico presente.

