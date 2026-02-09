Colleferro Al Teatro Vittorio Veneto gli studenti della media Leonardo Da Vinci dell’IC Margherita Hack incontrano lo scrittore Paolo Di Paolo
Questa mattina al Teatro Vittorio Veneto di Colleferro, gli studenti della scuola media Leonardo Da Vinci hanno incontrato lo scrittore Paolo Di Paolo. L’ingresso dell’autore ha suscitato un applauso lungo e caloroso, come fosse una vera e propria standing ovation. Gli studenti hanno ascoltato con attenzione, ponendo domande e mostrando entusiasmo per le sue risposte. È stata una giornata di confronto e di entusiasmo, che ha coinvolto tutto il pubblico presente.
Colleferro. Liceo Marconi. “Un ponte verso la scuola media: incontriamoci”. Al Teatro Vittorio Veneto gli studenti hanno incontrato il giornalista e scrittore Fabrizio Gatti
Questa mattina al Teatro Vittorio Veneto di Colleferro, studenti del Liceo Marconi hanno incontrato il giornalista Fabrizio Gatti.
Colleferro. Al Teatro “Vittorio Veneto” grande partecipazione ed emozione all’incontro degli studenti dell’I.I.S. Di Via Gramsci con Filomena Di Gennaro
Il Teatro Vittorio Veneto di Colleferro ha ospitato un incontro tra studenti dell’I.
