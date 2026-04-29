Coldiretti Rivolta al Brennero

Durante la manifestazione al Brennero, Coldiretti ha organizzato un tavolo simbolico per evidenziare le conseguenze della normativa che permette di ‘italianizzare’ prodotti provenienti da altri paesi. La protesta si inserisce in un contesto di contestazione legato alle modifiche legislative recenti, che hanno suscitato attenzione tra gli agricoltori e le associazioni di settore. La mobilitazione ha coinvolto anche altre iniziative e presidi lungo il confine.

In occasione della mobilitazione al Brennero, Coldiretti ha allestito anche un tavolo simbolico per denunciare gli effetti distorsivi della normativa sull’ultima trasformazione sostanziale, che consente di ’ italianizzare ’ prodotti esteri. Presente anche una delegazione di soci di Forlì, guidati dal presidente regionale Luca Cotti e dal direttore, Marco Allaria Olivieri. Un’iniziativa concreta per mostrare ai cittadini consumatori come, dietro etichette apparentemente nazionali, si nascondano in realtà materie prime provenienti dall’estero. Sul tavolo sono stati esposti casi emblematici di questa pratica, che altera la trasparenza del mercato e penalizza gli agricoltori italiani.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Coldiretti Rivolta al Brennero Notizie correlate Coldiretti, lunedì 500 agricoltori campani al BrenneroSono circa 500 gli agricoltori campani che domani partiranno alla volta del valico del Brennero, insieme a Coldiretti Campania, per portare avanti la... Leggi anche: Made in Italy: Coldiretti al Brennero in difesa di agricoltori e consumatori Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Coldiretti Rivolta al Brennero; Coldiretti Calabria in protesta. Economia sotto pressione, campi in rivolta e barche ferme; La protesta di Coldiretti al Brennero: Stop al falso Made in Italy; VIDEO | Coldiretti contro l’italianizzazione dei prodotti esteri. La protesta di Coldiretti al Brennero: Bisogna cambiare il codice doganaleI diecimila agricoltori - tra loro una folta delegazione lombarda - chiedono la modifica della norma che consente ai prodotti esteri di diventare made in Italy se subiscono un’ultima lavorazione sul n ... rainews.it Coldiretti, in 10mila al Brennero contro i rincari: A pagare per la guerra sono i contadini e i consumatoriIl settore agricolo, già colpito dalla guerra in Medio Oriente, sta affrontando una nuova impennata dei costi di produzione legati a energia, carburanti e fertilizzanti. Una situazione che, unita all ... altoadige.it Coldiretti Calabria in protesta. Economia sotto pressione, campi in rivolta e barche ferme https://gazzettadelsud.it/p=2201668 - facebook.com facebook Sono circa 10mila gli #agricoltori scesi al #Brennero su iniziativa della @coldiretti per chiedere la revisione del codice doganale europeo #cibo #economia #etichettealimentari #filiera #Italia #madeinitaly #nofakeinitaly x.com