Il presidente della Provincia di Isernia ha chiesto un intervento urgente da parte dello Stato per aumentare i fondi e le tecnologie disponibili, al fine di affrontare il rischio di frane nella regione del Molise. La richiesta arriva in seguito alle preoccupazioni riguardanti il dissesto idrogeologico e la necessità di interventi immediati per prevenire danni e pericoli per le comunità locali.

Daniele Saia, presidente della Provincia di Isernia, richiede un intervento immediato dello Stato per potenziare le risorse economiche e tecnologiche necessarie a contrastare il dissesto idrogeologico in Molise. La fragilità del suolo nell’area isernina e in tutto il territorio regionale ha reso evidente l’urgenza di una manutenzione costante. Il coordinamento della viabilità e la tutela ambientale richiedono oggi un cambio di passo strutturale per evitare che le strade rimangano interrotte. Il quadro attuale vede le Province in una condizione di sofferenza operativa. La riduzione dei trasferimenti finanziari da parte dell’amministrazione centrale ha eroso la capacità di azione degli enti, portando a una drastica diminuzione del personale qualificato disponibile per la cura del territorio. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Molise a rischio frane: Saia lancia l’allarme su fondi e tecnologia

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