Bcc Felsinea apre una nuova filiale tra Bologna e Modena per rispondere alla crescente domanda di servizi bancari locali. La decisione deriva dalla volontà di migliorare l’assistenza ai clienti e rafforzare la presenza fisica in un mercato in evoluzione. Durante gli ultimi anni, l’istituto ha investito costantemente nel rafforzamento della rete, mentre altri istituti riducevano le filiali. La nuova apertura rappresenta un passo concreto in questa strategia di crescita territoriale.

TRA MODENA e Bologna, dove la moria degli sportelli bancari segue ormai un trend inarrestabile come nel resto d’Italia, c’è un istituto che ha scelto di andare in controtendenza e ha aperto una filiale all’anno negli ultimi anni, rafforzando la propria presenza fisica sul territorio proprio mentre i concorrenti facevano il contrario. Questo istituto è la Bcc Felsinea, banca di credito cooperativo che ha radici ben piantate in due province emiliane (Modena e Bologna, appunto) ed è guidata dal presidente Andrea Rizzoli, affiancato dal direttore generale Andrea Alpi. La banca ha fatto della vicinanza alle comunità locali uno dei pilastri della propria strategia e tra il 2023 e il 2025, con l’inaugurazione dei nuovi sportelli, ha portato a 25 il totale delle filiali. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Parità di genere, certificazione alla Bcc FelsineaBcc Felsinea ha conseguito la certificazione UNI PdR 125:2022 per la parità di genere, rilasciata da Bureau Veritas.

BCC Felsinea e il territorio: "Un triennio di crescita con lo sguardo al futuro"Negli ultimi tre anni, BCC Felsinea ha rafforzato la sua presenza tra Bologna e Modena.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Bcc Felsinea espande la rete di filiali tra Bologna e Modena.

Mutualità, giovani e solidità: Ecco la forza della Bcc FelsineaAndrea Rizzoli, presidente di Bcc Felsinea, quando inizia la vostra storia? La nostra Banca di Credito Cooperativo nasce nel 1902 in provincia di Bologna, con le capostipiti Cassa rurale di depositi ... ilrestodelcarlino.it

La Bcc rinforza le organizzazioni non profitDopo il successo ottenuto dalla prima edizione, la sanlazzarese Bcc Felsinea rinnova il proprio impegno nel supportare le organizzazioni non profit del territorio con la seconda edizione di Community ... ilrestodelcarlino.it