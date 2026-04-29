Codroipese basket | 70 anni di storia tra sport e nuovi talenti

La squadra di basket locale festeggia i settant'anni di attività con una serie di eventi che si svolgeranno tra maggio e giugno. Il calendario prevede tornei dedicati ai giovani atleti e le finali nazionali della Serie B femminile, offrendo l’occasione di vedere in campo diverse generazioni di giocatori e di mettere in evidenza le competizioni di livello nazionale.

? Cosa sapere La Pallacanestro Codroipese celebra 70 anni con eventi sportivi tra maggio e giugno.. Il programma include tornei giovanili e le finali nazionali di Serie B femminile.. La Pallacanestro Codroipese festeggia i suoi 70 anni con un calendario di eventi che trasformerà il territorio tra il 1° maggio e il 26 giugno, partendo dai campi per arrivare alle sfide nazionali. Nata settant’anni fa dall’energia di un gruppo di ragazzi che si allenava sull’asfalto proprio dietro il Duomo di Codroipo, la società ha trasformato quell’entusiasmo iniziale in una realtà strutturata che oggi coinvolge oltre 200 atleti tra minibasket, giovanili e squadre senior.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Codroipese basket: 70 anni di storia tra sport e nuovi talenti Notizie correlate La Pallacanestro Codroipese compie 70 anni: il programma dei festeggiamentiNata dall’entusiasmo di gruppi di ragazzi che si allenavano sull’asfalto dietro il Duomo di Codroipo, la Pallacanestro Codroipese ha accompagnato nel... Abruzzo 2026: l’UTE del Codroipese parte alla scoperta di storia, arte e paesaggi tra L’Aquila e Rimini.L'Abruzzo si prepara ad accogliere un gruppo speciale di viaggiatori provenienti dal Codroipese, nell'ambito di un'iniziativa culturale che intreccia...