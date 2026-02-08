Abruzzo 2026 | l’UTE del Codroipese parte alla scoperta di storia arte e paesaggi tra L’Aquila e Rimini

L'Abruzzo si prepara ad accogliere un gruppo speciale di viaggiatori provenienti dal Codroipese, nell'ambito di un'iniziativa culturale che intreccia storia, arte e paesaggio. L'Università della Terza Età (UTE) di Rivignano Teor e Varmo ha organizzato un viaggio in terra abruzzese dal 18 al 21 aprile 2026, un'esperienza che si inserisce nel contesto di L'Aquila, Città Italiana della Cultura dello stesso anno. L'iniziativa, resa possibile grazie alla collaborazione tra l'UTE e agenzie di viaggio locali, mira a offrire ai partecipanti un'immersione nel cuore del patrimonio culturale e naturale di una delle regioni più affascinanti d'Italia.

