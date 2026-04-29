Codevigo colpo da un milione | vinto il MillionDay con un euro

A Codevigo, il 29 aprile, un giocatore ha vinto un milione di euro al gioco MillionDay con una sola schedina da un euro. La notizia ha attirato l'attenzione della comunità locale e delle autorità, tra cui il sindaco, che ha richiamato l’attenzione sui rischi legati alla ludopatia nella zona. La vincita ha generato entusiasmo tra i residenti, mentre si continua a discutere sulle implicazioni del gioco d’azzardo nel territorio.

? Cosa sapere Vincita di un milione di euro al MillionDay con un euro a Codevigo il 29 aprile.. Il sindaco Ettore Lazzaro richiama l'attenzione sui rischi della ludopatia nel territorio padovano.. Un unico euro speso in una tabaccheria di Codevigo ha trasformato la serata di un cittadino in un evento straordinario questo 29 aprile, con la vincita del premio massimo di un milione di euro al MillionDay. La combinazione vincente, che ha colpito nel segno la ricevuta giocata tra le mura della rivendita locale, è composta dai numeri 8, 20, 24, 30 e 31. Il gesto che ha cambiato il destino del giocatore è avvenuto quasi per caso: dopo aver acquistato un pacchetto di sigarette, il resto della spesa è stato utilizzato per sottoscrivere la scommessa.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Codevigo, colpo da un milione: vinto il MillionDay con un euro Notizie correlate Leggi anche: Colpo gobbo nel Ferrarese, vinto 1 milione di euro con il 'MillionDay': è caccia al fortunato C’è un nuovo milionario in Brianza: a Ceriano Laghetto vinto un milione di euro al MillionDayCeriano Laghetto (Monza e Brianza), 23 marzo 2026 – In Lombardia, precisamente in provincia di Monza Brianza, c’è un nuovo Gastone.