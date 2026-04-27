Dopo aver chiesto un timeout durante la partita al Madrid Open, la tennista ha comunicato ai presenti di stare bene. La sua prestazione nel torneo si è conclusa con una vittoria in rimonta, confermando la sua presenza tra le protagoniste dell’evento. La giocatrice ha riposto alle domande sul proprio stato di salute e ha continuato a competere nel torneo con determinazione.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Coco Gauff ha dimostrato una straordinaria resilienza nella sua partita contro Sorana Cirstea, guadagnandosi un posto nei quarti di finale del Madrid Open. In un match intenso, Gauff ha dovuto affrontare diverse difficoltà, inclusi alcuni malesseri che sembravano minacciare il suo cammino nel torneo. Dopo aver perso il primo set con il punteggio di 4-6 e sentendosi poco bene all’inizio del secondo, il futuro di Gauff in questa competizione appariva incerto. Ma la giovane tennista americana ha trovato la forza per rialzarsi, chiudendo il match con un impressionante 4-6, 7-5, 6-1.🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Coco Gauff rassicura dopo il timeout: “Sto bene” al Madrid Open.

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