Cobolli-Zverev ATP Monaco 2026 | orario semifinale tv programma streaming

Sabato 18 aprile, l’ATP 500 di Monaco 2026 vedrà in campo Flavio Cobolli, che affronterà Alexander Zverev nella prima semifinale. L’incontro si svolgerà nel pomeriggio e sarà trasmesso in diretta sulla televisione e in streaming. Si tratta di un appuntamento che attirerà l’attenzione degli appassionati di tennis, con i dettagli sull’orario e il programma disponibili sui canali ufficiali.

Flavio Cobolli torna in campo sabato 18 aprile per sfidare Alexander Zverev nella prima semifinale dell’ATP 500 di Monaco 2026. Il tennista romano va a caccia di un’impresa molto complicata sulla terra rossa bavarese contro il padrone di casa tedesco, numero 3 del ranking mondiale e accreditato della prima testa di serie nel torneo teutonico. Il 23enne azzurro ha avuto il merito di sfruttare un tabellone tutto sommato abbastanza favorevole per collezionare tre vittorie consecutive e raggiungere il penultimo atto della manifestazione, ma adesso servirà una prestazione superlativa per battere per la prima volta in carriera (dopo aver perso gli unici due scontri diretti ufficiali andati in scena nel 2025) un plurifinalista Slam del calibro di Zverev.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Cobolli-Zverev, ATP Monaco 2026: orario semifinale, tv, programma, streaming Notizie correlate Cobolli-Bergs oggi, ATP Monaco 2026: orario, tv, programma, streamingOggi, mercoledì 15 aprile, per quanto concerne l’ATP 500 di Monaco di Baviera, si disputeranno i primi quattro ottavi di finale del tabellone... Dove vedere in tv Cobolli-Dedura, ATP Monaco 2026: orario, programma, streamingObiettivo semifinale non impossibile sulla terra battuta bavarese per Flavio Cobolli, che comincia domani il suo percorso nell’ATP 500 di Monaco 2026... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Sorteggio: Zverev riparte dal torneo di casa, Cobolli e Darderi nella sua metà di tabellone; ATP Monaco: Zverev avanti, Cobolli ai quarti; Monaco di Baviera: ci sono Cobolli e Darderi al via; ATP Monaco 2026: Cobolli e Darderi volano agli ottavi. Zverev vince con brivido. Cobolli-Zverev, semifinale Atp 500 Monaco di Baviera: orario, quando si gioca e dove vederla in tvIl tennista romano ha raggiunto in Germania la terza semifinale della sua stagione battendo nettamente Vit Kopriva nei quarti di finale ... corrieredellosport.it Cobolli-Zverev, ATP Monaco 2026: orario semifinale, tv, programma, streamingFlavio Cobolli torna in campo sabato 18 aprile per sfidare Alexander Zverev nella prima semifinale dell'ATP 500 di Monaco 2026. Il tennista romano va a ... oasport.it Tg1 h 16.10 "cobolli è approdato alle semifinali, ora attende di sapere chi incontrerà il vincitore tra zverev e cerundolo." Peccato che zverev e cerundolo abbiano finito alle 15.16. ma che razza di notizie ci danno Volevo vedere se dovevano dare un risultato d - facebook.com facebook Sarà ZVEREV a sfidare COBOLLI domani in semifinale a Monaco di Baviera: il tedesco ha battuto in rimonta Cerundolo! x.com