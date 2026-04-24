Cobolli-Carabelli ATP Madrid 2026 | orario tv programma streaming

Sabato 25 aprile, Flavio Cobolli esordirà nel Masters 1000 di Madrid, torneo che si svolge alla Caja Magica. L’azzurro, attualmente al numero 13 del ranking mondiale, affronterà nel secondo turno l’argentino Ugo Camilo Carabelli. La partita sarà trasmessa in diretta televisiva e disponibile anche in streaming, con orari e dettagli già comunicati dalle organizzazioni dell’evento.

Flavio Cobolli, sabato 25 aprile, farà il proprio esordio nel Masters1000 di Madrid. L’azzurro (n.13 del mondo) sarà opposto all’argentino Ugo Camilo Carabelli, match valido per il secondo turno dell’evento alla Caja Magica. Sulla terra rossa madrilena, Cobolli vorrà dare un seguito a quanto di buono fatto vedere a Monaco di Baviera. Il punto interrogativo riguarda la condizione fisica del romano, reduce da match impegnativi sulla terra bavarese. Da capire, infatti, quanto sia rimasto nel serbatoio. Il tennis di Flavio è molto dipendente da una buona condizione fisica e si spera, chiaramente, che sia riuscito a recuperare nei giorni di stacco da un torneo all’altro.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Cobolli-Carabelli, ATP Madrid 2026: orario, tv, programma, streaming Notizie correlate Cobolli-Comesana, ATP Montecarlo 2026: orario, tv, programma, streamingFlavio Cobolli affronterà Francisco Comesana al primo turno del Masters 1000 di Montecarlo: l’appuntamento è per lunedì 6 aprile, sarà il quarto... Cobolli-Blockx ATP Montecarlo 2026: orario, tv, programma, streamingFlavio Cobolli affronterà Alexander Blockx al secondo turno del Masters 1000 di Montecarlo: dopo aver esordito in maniera positiva contro l’argentino... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Camilo Ugo Carabelli Flavio Cobolli risultati in diretta e H2H; Musetti e Cobolli, allenamento insieme a Madrid; Madrid, il tabellone: Sinner apre con un qualificato, poi due possibili derby. Musetti contro Hurkacz; ATP Madrid 2026, il tabellone del Master 1000: Sinner fa il suo esordio contro Bonzi. Cobolli-Carabelli, ATP Madrid 2026: orario, tv, programma, streamingFlavio Cobolli, sabato 25 aprile, farà il proprio esordio nel Masters1000 di Madrid. L'azzurro (n.13 del mondo) sarà opposto all'argentino Ugo Camilo ... oasport.it Quando Cobolli – Carabelli in tv: data, orario e diretta secondo turno Masters 1000 Madrid 2026La sfida tra Cobolli e Carabelli valida per il primo turno andrà in scena sabato 25 aprile non prima delle 15.30 sul campo 4 ... spaziotennis.com ATP 1000 Madrid 2026 Il Tabellone I primi turni degli Italiani J. Sinner: Bye, 2° turno qualificato/qualificato L. Musetti: Bye, 2° turno Hurkacz/qualificato F. Cobolli: Bye, 2° turno Carabelli/Monfils L.Darderti: Bye, 2° turno Altmaier/Cerundolo L. Sonego vs facebook IL TABELLONE A MADRID Sono stati sorteggiati gli avversari degli Azzurri al Masters 1000 di Madrid Sinner, bye (R2 qualificato) Musetti, bye (R2 Hurkacz o qualificato) Cobolli, bye (R2 Monfils o Carabelli) Darderi, bye (R2 Altm x.com