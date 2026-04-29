Cobolli conquista i quarti a Madrid Che battaglia con Medvedev

Una partita di tennis durata due ore e venti minuti ha visto un confronto intenso tra due tennisti di alto livello sui campi di Madrid. La sfida si è svolta su tre set, con scambi rapidi e momenti di grande emozione. Alla fine, uno dei due atleti ha conquistato l'accesso ai quarti di finale del torneo, dopo aver superato un avversario di grande esperienza.

Una battaglia di due ore ore e venti minuti, tre set di tennis ad altissimo livello e alla fine Flavio Cobolli batte in tre set il russo Daniil Medvedev e si qualifica per la prima volta nella sua carriera per i quarti di finale del torneo Atp Masters 1000 di Madrid dove il favorito resta comunque Jannik Sinner che in mattinata aveva già staccato il biglietto per i quarti. Cobolli finisce invece di giocare quasi a mezzanotte e meno male che avrà un giorno di riposo dopo la maratona con il russo, la sua partita dei quarti è in programma infatti per giovedì e Flavio affronterà il vincitore della sfida tra la testa di serie numero due Aleksander Zverev e il ceko Jakub Mensik.🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Cobolli conquista i quarti a Madrid Che battaglia con Medvedev SINNER BATTE MEDVEDEV E VINCE INDIAN WELLS! Finale EPICA (7-6 7-6) #sinner #medvedev #alcaraz Notizie correlate Leggi anche: Prova di maturità! Flavio Cobolli vince la battaglia con Medvedev e vola ai quarti a Madrid Leggi anche: Cobolli vola ai quarti a Madrid: battuto Medvedev dopo una battaglia in tre set Altri aggiornamenti Temi più discussi: Cobolli ai quarti: Medvedev battuto in 3 set; Cobolli conquista i quarti a Madrid Che battaglia con Medvedev; ATP Madrid: Cobolli vince un grande match e va ai quarti per la prima volta in un Masters 1000, Medvedev cede al terzo set; RECAP! Anche Cobolli ai quarti. Baptiste salva 6 match point ed elimina Sabalenka. Cobolli conquista i quarti a Madrid Che battaglia con MedvedevIl romano si impone al russo dopo una battaglia di due ore e venti minuti. Mi piace giocare qui, il campo veloce aiuta il mio gioco, credo di aver fatto una grande partita. Eliminato Musetti ... panorama.it Cobolli vola ai quarti a Madrid: battuto Medvedev dopo una battaglia in tre setImpresa di Flavio Cobolli sulla terra rossa di Madrid. L’azzurro conquista il pass per i quarti di finale del Masters 1000 superando Daniil Medvedev al ... thesocialpost.it CHE COLPACCIO FLAVIO! ORA QUARTI A MADRID Incredibile a Madrid! Flavio gioca una partita strepitosa contro Daniil Medvedev vincendo per 6-3 7-5 6-4 con una prestazione dominante. Nessun timore reverenziale, nessuna paura di scambiare con - facebook.com facebook Cobolli ai quarti, Masters 1000 Madrid: avversario, quando gioca, a che ora e dove vederla in tv x.com