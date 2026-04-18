Cobolli batte Zverev e vola in finale a Monaco poi le lacrime per il piccolo Mattia | E' per lui

Flavio Cobolli ha sconfitto Alexander Zverev in due set, con i punteggi di 6-3 e 6-3, e si è qualificato per la finale dell'ATP 500 di Monaco, che si terrà domenica 19 aprile. Dopo il match, il giocatore ha mostrato emozione, visibilmente commosso, e ha dedicato il successo a un bambino di nome Mattia. La partita ha concluso un percorso che lo vede protagonista nel torneo sul cemento monegasco.