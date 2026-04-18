Cobolli batte Zverev e vola in finale a Monaco poi le lacrime per il piccolo Mattia | E' per lui
Flavio Cobolli ha sconfitto Alexander Zverev in due set, con i punteggi di 6-3 e 6-3, e si è qualificato per la finale dell'ATP 500 di Monaco, che si terrà domenica 19 aprile. Dopo il match, il giocatore ha mostrato emozione, visibilmente commosso, e ha dedicato il successo a un bambino di nome Mattia. La partita ha concluso un percorso che lo vede protagonista nel torneo sul cemento monegasco.
Flavio Cobolli ha vinto contro Alexander Zverev in 2 set (6-3, 6-3) conquistando la finale dell'ATP 500 di Monaco in programma domenica 19 aprile. Subito dopo è crollato in lacrime, distrutto: "Ho pensato ad un mio amico scomparso troppo presto, a soli 13 anni. Questa vittoria è per lui".🔗 Leggi su Fanpage.it
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