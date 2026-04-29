Cobolli abbatte Medvedev | trionfo storico a Madrid per l’azzurro

Durante il torneo Masters 1000 di Madrid, il tennista italiano ha sconfitto il giocatore russo in tre set, con il punteggio di 6-3, 5-7 e 6-4. Con questa vittoria, l'atleta ha raggiunto per la prima volta i quarti di finale in un evento di questa categoria. La partita si è conclusa con un risultato che ha permesso all’azzurro di ottenere un risultato storico nel suo percorso nel circuito Masters.

? Cosa sapere Flavio Cobboli batte Medvedev 6-3 5-7 6-4 al Masters 1000 di Madrid.. L'azzurro raggiunge per la prima volta i quarti di finale in un torneo Masters 1000.. Flavio Cobolli abbatte Medvedev a Madrid con un 6-3, 5-7, 6-4 che vale l’accesso ai quarti di finale del Masters 1000, segnando un traguardo inedito per la sua carriera. L’azzurro ha superato una prova di forza monumentale nella capitale spagnola. Dopo un inizio dominante nel primo set, ha subito il riequilibrio del russo nel secondo comparto, ma la decisione è arrivata nella battaglia decisiva del terzo set. Con quella vittoria, l’atleta italiano ha messo da parte le difficoltà degli ultimi periodi e ha conquistato per la prima volta un posto tra i migliori otto in un torneo di questa categoria.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Cobolli abbatte Medvedev: trionfo storico a Madrid per l’azzurro Notizie correlate LIVE Cobolli-Medvedev, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: l’azzurro sogna l’approdo ai quartiCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live del match tra Flavio... LIVE Cobolli-Medvedev 6-3 5-7 5-4, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: l’azzurro serve per chiudere un match straordinario!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-15 PASSA COBBO! Volée perfetta dell’azzurro dopo la palla corta! Match point! Seconda palla.