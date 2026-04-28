LIVE Cobolli-Medvedev ATP Madrid 2026 in DIRETTA | l’azzurro sogna l’approdo ai quarti

Benvenuti alla diretta dell’incontro tra Cobolli e Medvedev agli ottavi di finale dell’ATP Madrid 2026. L’azzurro si presenta in campo con l’obiettivo di superare il turno e proseguire la corsa nel torneo. La partita sta per iniziare e i tifosi sono pronti a seguire ogni scambio. Restate con noi per aggiornamenti in tempo reale sull’andamento del match.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live del match tra Flavio Cobolli e il russo Daniil Medvedev, valido per gli ottavi di finale dell’ ATP di Madrid, secondo Masters 1000 sulla terra battuta dopo quello di Montecarlo vinto dal nostro Jannik Sinner in finale contro lo spagnolo Carlos Alcaraz, adesso infortunato. Il tennista romano ha raggiunto i primi ottavi di finale nel torneo spagnolo della sua carriera dopo aver battuto al secondo turno l’argentino Ugo Carabelli per 2-1, soffrendo e rimontando l’avversario, mentre al terzo ha superato agilmente il classe 2004 Vallejo, eliminato con un netto 2-0.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Cobolli-Medvedev, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: l’azzurro sogna l’approdo ai quarti Notizie correlate Leggi anche: LIVE Cobolli-Bergs 6-2 6-3, ATP Monaco 2026 in DIRETTA: l’azzurro domina il belga e vola ai quarti di finale! LIVE Cobolli-Carabelli, 6-7, 3-1, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: break dell’azzurroCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-0 In rete il passante di rovescio incrociato giocato in rincorsa dell’argentino. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Cobolli-Medvedev vale i quarti: quando e dove vederla; LIVE Cobolli-Vallejo 6-3, 6-2, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: l’azzurro domina e vola agli ottavi; Cobolli agli ottavi: battuto Vallejo. Out Darderi; Madrid: Cobolli batte Vallejo e vola agli ottavi. Sfiderà Medvedev. LIVE Cobolli-Medvedev, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: l’azzurro sogna l’approdo ai quartiCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live del match tra Flavio Cobolli ... oasport.it Cobolli batte Vallejo e vola agli ottavi a Madrid: ora c'è MedvedevIl tennista romano affronta il paraguaiano per un posto negli ottavi di finale del Masters 1000 spagnolo: tutti gli aggiornamenti in tempo reale ... corrieredellosport.it Corriere della Sera. Cobolli batte Vallejo al Masters 1000 di Madrid e agli ottavi trova Medvedev x.com ATP Madrid, Cobolli: "Medvedev A me le condizioni piacciono, a lui meno" [ESCLUSIVA] - facebook.com facebook