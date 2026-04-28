LIVE Cobolli-Medvedev 6-3 5-7 5-4 ATP Madrid 2026 in DIRETTA | l’azzurro serve per chiudere un match straordinario!

Nel torneo ATP di Madrid, l'incontro tra due giocatori si trova sul filo del rasoio, con il punteggio di 6-3, 5-7, 5-4. L’italiano sta servendo per chiudere il match, dopo aver conquistato un punto con una volée precisa, su una palla corta. Il punteggio è 40-15, e in questa fase decisiva si prepara a mettere a segno il match point con la seconda palla.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-15 PASSA COBBO! Volée perfetta dell’azzurro dopo la palla corta! Match point! Seconda palla. 30-15 Questa volta il nastro aiuta il russo. Deviazione imprendibile sulla risposta. 30-0 Prima vincente esterna, la risposta del russo va lontanissima dal campo dell’azzurro!! 15-0 Esce il dritto lungolinea di Medvedev! Punto importantissimo di Flavio! Seconda ad inizio game per l’azzurro. 5-4 BREAK DI COBOLLI! Doppio fallo del russo, l’azzurro dopo la pausa può servire per il match! Momento importantissimo! Ancora seconda! 0-40 DRITTO VINCENTE! Che risposta dell’azzurro che ha tutto il tempo di piazzare...🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Cobolli-Medvedev 6-3 5-7 5-4, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: l’azzurro serve per chiudere un match straordinario! Notizie correlate LIVE Cobolli-Carabelli, 6-7, 6-1, 5-4, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: l’azzurro serve per il matchCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 5-4 Diritto incrociato e vincente giocato in uscita dal servizio del sudamericano. Leggi anche: LIVE Cobolli-Medvedev 0-0, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: inizia il match! Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Cobolli-Medvedev vale i quarti: quando e dove vederla; Dove vedere Cobolli-Medvedev stasera in tv, ATP Madrid 2026: orario, programma, streaming; Alcaraz salta anche Roma e Parigi: la situazione del ranking Atp; Cobolli batte Vallejo in due set: agli ottavi c'è Medvedev. LIVE Cobolli-Medvedev 6-3 5-7 3-4, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: non ci sono palle break nel tesissimo terzo setCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Ancora una seconda. 30-15 Si difende alla sua maniera Flavio, ma il passante di dritto incrociato dell'azzurro ... oasport.it Dove vedere Cobolli-Medvedev stasera in tv, ATP Madrid 2026: orario, programma, streamingSarà Flavio Cobolli contro Daniil Medvedev negli ottavi di finale del Masters 1000 di Madrid. Terza sfida tra i due, ma questa li vedrà molto più vicini ... oasport.it Che match pazzesco!! Livello altissimo tra Cobolli e Medvedev. Secondo set 7-5 per il russo - facebook.com facebook E sto guardando Cobolli-Medvedev, se questo non è amore per il Gioco… x.com