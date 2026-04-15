Questa mattina, a Fermignano, si è tenuto un convegno organizzato da Cna Pesaro Urbino intitolato

Cambiamento climatico, geologia e costruzioni: stamattina dalle 9,30 il convegno di Cna Pesaro Urbino a Fermigjano dal titolo Dalla logica dell’emergenza alla cultura della prevenzione nella sala polifunzionale David Sassoli. Il territorio provinciale, per le sue caratteristiche morfologiche, è tra i più vulnerabili agli impatti dei cambiamenti del clima. Ogni anno, le perdite economiche legate a eventi estremi o comunque con effetti climatici importanti, si misurano in milioni di euro, mentre il costo sociale con borghi e centri colpiti, attività economiche interrotte e territori compromessi rimane difficile da stimare. Come spiega Antonio Bianchini, segretario della Cna provinciale "in questo scenario il tema della manutenzione del territorio assume una valenza strategica.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Cambiamenti climatici e territorio. Cna mette a confronto gli esperti

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