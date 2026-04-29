Clima in Europa ondate di calore record anche nelle regioni più fredde Nel 2025 in fumo un milione di ettari di bosco

Da ilfattoquotidiano.it 29 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In Europa le temperature hanno raggiunto livelli molto elevati, interessando anche le zone più fredde, e si registrano ondate di calore record. Nel 2025 si prevede che un milione di ettari di bosco vadano in fumo. Gli oceani sono interessati da temperature “pericolosamente elevate”, mentre siccità e ondate di calore colpiscono varie aree, dall’Artico al Mediterraneo. Il rapido riscaldamento sta riducendo la copertura di neve e ghiaccio.

Temperature “pericolosamente elevate” anche negli oceani, siccità e ondate di calore stanno colpendo regioni dall’Artico al Mediterraneo, mentre il rapido riscaldamento dell’Europa sta riducendo la copertura nevosa e glaciale. Nel 2025 almeno il 95% del continente ha registrato temperature annuali superiori alla media, mentre la copertura nevosa è stata del 31% inferiore alla media. Sono alcuni dei dati contenuti nel rapporto European State of the Climate 2025, prodotto dal Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine (che gestisce il Servizio relativo ai cambiamenti climatici di Copernicus ) e dall’ Organizzazione Mondiale della Meteorologia.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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