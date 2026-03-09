Clima fra ondate di calore e ristagno termico ecco perché Terni è maglia nera in Italia

Terni si posiziona all’ultimo posto nella classifica dell’Indice del clima 2025 realizzata da Il Sole 24 Ore, con un punteggio di 479,6 punti. La città ha registrato frequenti ondate di calore e periodi di “ristagno termico”, che contribuiscono a un andamento climatico difficile. La posizione in classifica mostra come Terni sia tra le province più colpite da queste condizioni atmosferiche in Italia.

Terni chiude la classifica dell’Indice del clima 2025 elaborata da Il Sole 24 Ore, piazzandosi quasi in fondo, al 106°-107° posto su 107 province, con 479,6 punti. A influire negativamente sul piazzamento della città sono gli estremi termici estivi, come 45,5 giorni annui oltre 35°C (ultima in Italia) e 100,6 giorni con sensazione di calore maggiore a 30°C (105° posto). La città è penultima, superata solo da centri come Carbonia o Belluno, mentre Bari domina per il terzo anno consecutivo grazie a brezza marina e umidità moderata. L’analisi considera 15 parametri meteo dal 2010-2024, inclusi notti tropicali e circolazione dell'aria, penalizzando l'entroterra. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

