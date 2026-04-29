Claudio Gavillucci | Gli arbitri hanno mutuo e rate da pagare in questo sistema se sbagli perdi tutto

Un’indagine della Procura di Milano ha portato alla luce diverse criticità nel sistema arbitrale, evidenziando come gli arbitri siano soggetti a pressioni economiche e a un modello che, in caso di errori, può portare alla perdita totale. In questo quadro, uno degli arbitri coinvolti ha dichiarato che gli arbitri devono affrontare mutui e rate da pagare, e che il sistema in cui operano lascia poche possibilità di errore senza conseguenze gravi.

L'inchiesta della Procura di Milano sugli arbitri ha scoperchiato tutte le pecche di un sistema collassato. Nell'intervista a Fanpage.it ne parla l'ex arbitro, Gavillucci: dalla mancanza di tutele per i direttori di gara fino al peso della cosiddetta "sudditanza mediatica", l'ex arbitro traccia un quadro controverso di un apparato che fatica a ritagliarsi autonomia istituzione e indipendenza economica dalla Federcalcio.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate L’ex arbitro Ceccarini: “Gli arbitri non hanno più capacità di decidere. Il sistema non vuole cambiare”Intervista a Piero Ceccarini, ex arbitro protagonista del celebre Juventus-Inter di Iuliano e Ronaldo, sulle difficoltà dei fischietti di oggi in... “Se perdi ti dimetti?”, Montella spiazzato in conferenza: “Non mi aspettavo questa domanda”Alla vigilia del playoff contro la Romania, Montella replica con fermezza alla domanda sulle possibili dimissioni in caso di eliminazione. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Sospese una partita per discriminazioni territoriali, l'Aia dismise lui: il libro nero di Gavillucci; Gavillucci: Ora le riforme per arbitri professionisti e davvero indipendenti; L'ex arbitro Gavillucci: Il meccanismo mi ricorda quello di Calciopoli, Aia deve essere autonoma; INCHIESTA ARBITRI, PARLA GAVILLUCCI: UN SISTEMA CHE NON GARANTISCE TERZIETÀ. Scandalo arbitri, Nicchi, Rocchi e il caso Gavillucci: anni di scontri all’interno dell’AIALo scandalo che ha travolto Rocchi è solo l'ultimo di una serie di scontri all'interno dell'AIA che coinvolto arbitri come Gavillucci ... clubdoria46.it Gavillucci: Ancora oggi ho dubbi sulla mia dismissione. Il problema è tutto il sistema arbitraleIl terremoto che ha colpito l’AIA continua a far discutere, soprattutto dopo l’inchiesta che vede coinvolto Gianluca Rocchi. Per fare chiarezza sui meccanismi del sistema ... tuttojuve.com Per provare a capire qualcosa di più del sistema arbitrale abbiamo intervistato l'ex direttore di gara Claudio Gavillucci. Il fischietto è stato dismesso nel 2018 per "motivate valutazioni tecniche" #SportMediaset #Mediaset #Aia #Gavillucci - facebook.com facebook