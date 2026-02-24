L'ex arbitro Ceccarini | Gli arbitri non hanno più capacità di decidere Il sistema non vuole cambiare

Piero Ceccarini critica il sistema arbitrale, attribuendo il problema alla pressione costante e alle regole rigide che limitano le decisioni dei fischietti. Durante un’intervista, l’ex arbitro afferma che gli arbitri di oggi non riescono più a mantenere l’autonomia necessaria per gestire le partite, anche a causa di un contesto che non favorisce il cambiamento. La sua analisi si concentra sulle sfide che affrontano i giudici di gara in questo momento.

Intervista a Piero Ceccarini, ex arbitro protagonista del celebre Juventus-Inter di Iuliano e Ronaldo, sulle difficoltà dei fischietti di oggi in Serie A: "Non hanno più forza e capacità di decidere in campo. Serve un cambiamento che il sistema italiano non vuole". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Squalificato per aver “violato le parti intime” dell’avversario, l’arbitro: “Faticava a parlare”Il capitano dello Swindon Town, Ollie Clarke, è stato squalificato per sette giornate dalla Football Association a causa di un comportamento ritenuto grave durante una partita, coinvolgendo un episodio che ha portato all’espulsione per aver violato le parti intime di un avversario.

L’ex arbitro Cesari spiega perché non c’era il rigore all’Atalanta per mano di Bremer: “È l’anti-calcio”L’ex arbitro Graziano Cesari critica duramente la decisione di assegnare un rigore all’Atalanta per fallo di mano di Bremer in Coppa Italia.

