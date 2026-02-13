COMICON presenta | Pop Wave - Comicon for Palestine

Da napolitoday.it 13 feb 2026

COMICON ha annunciato Pop Wave - COMICON for Palestine, un evento speciale che si terrà durante la fiera a Napoli dal 30 aprile al 3 maggio. La manifestazione porta ospiti provenienti dalla Palestina e dal mondo arabo, coinvolgendo il pubblico con mostre, incontri e proiezioni. Tra le attività previste ci sono anche laboratori e dibattiti che approfondiscono temi legati alla cultura e alla situazione nel Medio Oriente. La iniziativa si inserisce nel programma principale di COMICON, offrendo uno spazio dedicato a voci e storie di quella regione.

COMICON presenta Pop Wave - COMICON for Palestine: un "programma nel programma" di COMICON Napoli (30 aprile - 3 maggio) con ospiti arabi e dalla Palestina, mostre, incontri e dibattiti, proiezioni, laboratori, eventi. Una vera e propria ondata di attività che attraverso il fumetto, il gioco e il cinema accenderanno i riflettori di COMICON sulla causa palestinese, raccontandone alcune straordinarie energie creative, per ribadire un messaggio importante: la forza dell'arte come strumento di espressione e persino di resistenza da parte di un popolo che vive il tragico rischio della cancellazione globale.🔗 Leggi su Napolitoday.itImmagine generica

