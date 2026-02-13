COMICON presenta | Pop Wave - Comicon for Palestine

COMICON ha annunciato Pop Wave - COMICON for Palestine, un evento speciale che si terrà durante la fiera a Napoli dal 30 aprile al 3 maggio. La manifestazione porta ospiti provenienti dalla Palestina e dal mondo arabo, coinvolgendo il pubblico con mostre, incontri e proiezioni. Tra le attività previste ci sono anche laboratori e dibattiti che approfondiscono temi legati alla cultura e alla situazione nel Medio Oriente. La iniziativa si inserisce nel programma principale di COMICON, offrendo uno spazio dedicato a voci e storie di quella regione.

COMICON presenta Pop Wave - COMICON for Palestine: un "programma nel programma" di COMICON Napoli (30 aprile - 3 maggio) con ospiti arabi e dalla Palestina, mostre, incontri e dibattiti, proiezioni, laboratori, eventi. Una vera e propria ondata di attività che attraverso il fumetto, il gioco e il cinema accenderanno i riflettori di COMICON sulla causa palestinese, raccontandone alcune straordinarie energie creative, per ribadire un messaggio importante: la forza dell'arte come strumento di espressione e persino di resistenza da parte di un popolo che vive il tragico rischio della cancellazione globale.🔗 Leggi su Napolitoday.it Comicon Napoli presenta Pop Wave – COMICON for Palestine A Napoli, il Comicon dedica quest’anno un’area speciale a “Pop Wave – COMICON for Palestine”. Fumetti, a Comicon Napoli arrivano Makoto Yukimura e Caparezza A Comicon Napoli arrivano due grandi ospiti, Makoto Yukimura e Caparezza. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Argomenti discussi: Napoli, Comicon presenta Pop Wave for Palestine: arte, fumetto e gioco come resistenza; Comicon Napoli presenta Pop Wave COMICON for Palestine; Il COMICON Napoli dedica un ciclo di eventi alla Palestina; Pop Wave – COMICON for Palestine: arte, fumetto e gioco per raccontare la Palestina. COMICON presenta: Pop Wave - Comicon for PalestineCOMICON presenta Pop Wave - COMICON for Palestine: un programma nel programma di COMICON Napoli (30 aprile - 3 maggio) con ospiti arabi e dalla Palestina, mostre, incontri e dibattiti, proiezioni, l ... napolitoday.it Napoli, Comicon presenta Pop Wave for Palestine: arte, fumetto e gioco come resistenzaCOMICON presenta Pop Wave - COMICON for Palestine: un programma nel programma di COMICON Napoli (30 aprile - 3 maggio) con ospiti arabi e dalla Palestina, ... ilmattino.it Pop Music. Secondo quanto riportato da TMZ, Britney Spears avrebbe venduto il suo catalogo musicale a Primary Wave per circa 200 milioni di dollari. La Sony Music manterrà la proprietà e il controllo delle registrazioni originali dell’intero catalogo. Fonte: htt - facebook.com facebook #BritneySpears vende il suo catalogo musicale a Primary Wave. La pop star 44enne, che nel 2021 è stata liberata dalla tutela legale del padre, avrebbe ottenuto in cambio circa 200 milioni di dollari, ma non è chiaro quale tipo di diritti siano passati di mano. x.com