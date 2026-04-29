Classifica oroscopo del ponte del 1° maggio 2026 | i cinque segni più fortunati con la Luna Piena in Scorpione

Da feedpress.me 29 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il ponte del 1° maggio 2026 si avvicina e le previsioni astrologiche indicano quali sono i cinque segni più fortunati in questa fase, grazie alla Luna Piena in Scorpione prevista per venerdì alle 17:22. La Luna Piena sarà un momento in cui i pensieri e le relazioni potrebbero subire cambiamenti significativi. La data di mercoledì 29 aprile segna due giorni prima di questo evento astronomico.

L'oroscopo del ponte del 1° maggio 2026 entra oggi, mercoledì 29 aprile, nella sua fase decisiva: due giorni esatti ci separano dalla Luna Piena in Scorpione di venerdì alle 17:22, un plenilunio profondo che riordina pensieri e relazioni. Da qui a domenica 3 maggio cinque segni attraversano il ponte con una grazia particolare, accompagnati dall'ingresso di Mercurio in Toro che fra sabato sera e le primissime ore di domenica chiude il weekend con un pensiero più concreto. Firma: Artemide – Aggiornato il 29 aprile 2026 Il cielo intorno al ponte si organizza in tre tempi che da oggi si lasciano già misurare. Proprio oggi Venere e Marte si parlano in semisestile e iniziano ad ammorbidire l'atmosfera: una giornata di transizione lieve, che prepara il terreno senza ancora esporsi.🔗 Leggi su Feedpress.me

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