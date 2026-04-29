Classifica oroscopo del ponte del 1° maggio 2026 | i cinque segni più fortunati con la Luna Piena in Scorpione

Il ponte del 1° maggio 2026 si avvicina e le previsioni astrologiche indicano quali sono i cinque segni più fortunati in questa fase, grazie alla Luna Piena in Scorpione prevista per venerdì alle 17:22. La Luna Piena sarà un momento in cui i pensieri e le relazioni potrebbero subire cambiamenti significativi. La data di mercoledì 29 aprile segna due giorni prima di questo evento astronomico.

L'oroscopo del ponte del 1° maggio 2026 entra oggi, mercoledì 29 aprile, nella sua fase decisiva: due giorni esatti ci separano dalla Luna Piena in Scorpione di venerdì alle 17:22, un plenilunio profondo che riordina pensieri e relazioni. Da qui a domenica 3 maggio cinque segni attraversano il ponte con una grazia particolare, accompagnati dall'ingresso di Mercurio in Toro che fra sabato sera e le primissime ore di domenica chiude il weekend con un pensiero più concreto. Firma: Artemide – Aggiornato il 29 aprile 2026 Il cielo intorno al ponte si organizza in tre tempi che da oggi si lasciano già misurare. Proprio oggi Venere e Marte si parlano in semisestile e iniziano ad ammorbidire l'atmosfera: una giornata di transizione lieve, che prepara il terreno senza ancora esporsi.🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Classifica oroscopo del ponte del 1° maggio 2026: i cinque segni più fortunati con la Luna Piena in Scorpione Notizie correlate Classifica oroscopo del ponte 1 maggio 2026: i cinque segni più fortunati con la Luna Piena in ScorpioneLa classifica oroscopo del ponte del 1° maggio 2026 ha un cardine preciso: la Luna Piena in Scorpione di venerdì alle 17:22, un plenilunio profondo... Classifica oroscopo del ponte del 1° maggio 2026: i 5 segni più fortunati dalla Luna Piena in ScorpioneLa classifica oroscopo del ponte del 1° maggio 2026 si apre oggi, martedì 28 aprile, con un orizzonte preciso davanti: tre giorni esatti ci separano... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Classifica oroscopo del ponte del 1° maggio 2026: i 5 segni più fortunati dalla Luna Piena in Scorpione; Classifica oroscopo del ponte del 1° maggio 2026 | i 5 segni più fortunati dalla Luna Piena in Scorpione; Classifica oroscopo del ponte 1 maggio 2026: i cinque segni più fortunati con la Luna Piena in Scorpione; Classifica oroscopo del ponte 1 maggio 2026 | i cinque segni più fortunati con la Luna Piena in Scorpione. Classifica oroscopo del ponte del 1° maggio 2026: i cinque segni più fortunati con la luna piena in ScorpioneClassifica oroscopo del ponte del 1° maggio 2026: i cinque segni più fortunati con la Luna Piena in Scorpione di venerdì. La lettura firmata Artemide. msn.com Oroscopo della settimana, la classifica dal 27 aprile al 3 maggio 2026: il ponte della Luna Piena in ScorpioneOroscopo settimanale dal 27 aprile al 3 maggio 2026: dalla Luna Piena in Scorpione del 1° maggio all'ingresso di Mercurio in Toro. Previsioni segno per segno. msn.com Il 1° maggio 2026 il cielo di Roma sarà illuminato dalla Luna Piena dei Fiori Un fenomeno che raggiungerà il suo culmine alle 19:23 e che sarà visibile subito dopo il tramonto, quando la luna sorgerà a est apparendo particolarmente luminosa e intensa. C - facebook.com facebook