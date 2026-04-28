Il ponte del 1° maggio 2026 si avvicina, e con esso si avvicina anche la Luna Piena in Scorpione prevista per venerdì alle 17:22. Sono tre giorni che separano questa fase lunare, che si presenta come un momento di riordino per pensieri e relazioni. La classifica degli oroscopi del periodo individua i cinque segni più favoriti dall'influsso di questa luna piena.

La classifica oroscopo del ponte del 1° maggio 2026 si apre oggi, martedì 28 aprile, con un orizzonte preciso davanti: tre giorni esatti ci separano dalla Luna Piena in Scorpione di venerdì alle 17:22, un plenilunio profondo che riordina pensieri e relazioni. Da qui a domenica 3 maggio cinque segni vivono questo passaggio con una grazia particolare, accompagnati dall'ingresso di Mercurio in Toro che fra sabato e domenica chiude il ponte con un pensiero più concreto. Firma: Artemide – Aggiornato il 28 aprile 2026 Il cielo intorno al ponte del 1° maggio si organizza in tre tempi che da oggi si lasciano già misurare. Domani, mercoledì 29 aprile, Venere e Marte si parlano in semisestile e iniziano ad ammorbidire l'atmosfera: una giornata di transizione che prepara il terreno.🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Classifica oroscopo del ponte del 1° maggio 2026: i 5 segni più fortunati dalla Luna Piena in Scorpione

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Questo venerdì 1° maggio occhi al cielo perché assisteremo alla prima di due Lune Piene nello stesso mese. Non succede spesso, ed è proprio questo a rendere maggio 2026 speciale. La seconda Luna Piena arriverà il 31 maggio e sarà una Luna Blu, no facebook