Classifica oroscopo del ponte 1 maggio 2026 | i cinque segni più fortunati con la Luna Piena in Scorpione

Il ponte del 1° maggio 2026 sarà influenzato dalla Luna Piena in Scorpione, che si verifica venerdì alle 17:22. Questa fase lunare, chiamata plenilunio, ha effetti su vari aspetti dell’ambiente e delle persone. In questa occasione, alcuni segni zodiacali sono considerati più fortunati rispetto agli altri, secondo l’interpretazione dell’oroscopo. La posizione della Luna Piena in Scorpione viene vista come un evento che può portare cambiamenti e riorganizzazioni nelle relazioni e nei pensieri.

La classifica oroscopo del ponte del 1° maggio 2026 ha un cardine preciso: la Luna Piena in Scorpione di venerdì alle 17:22, un plenilunio profondo che riordina pensieri e relazioni. Nei giorni intorno cinque segni vivono questo passaggio con una grazia particolare, fra martedì 28 aprile e domenica 3 maggio, quando Mercurio entra in Toro e chiude il ponte con un pensiero più concreto. Firma: Artemide – Aggiornato il 25 aprile 2026 Il cielo intorno al ponte del 1° maggio si organizza in tre tempi. Mercoledì 29 aprile Venere e Marte si parlano in semisestile e iniziano ad ammorbidire l'atmosfera. Venerdì 1 maggio, alle 17:22, la Luna...🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Classifica oroscopo del ponte 1 maggio 2026: i cinque segni più fortunati con la Luna Piena in Scorpione Notizie correlate Classifica oroscopo: i segni più fortunati della settimana dal 27 aprile al 3 maggio 2026: la Luna Piena in Scorpione accende il ponteL'oroscopo della prossima settimana dal 27 aprile al 3 maggio 2026 è scandito da due appuntamenti forti: l'eco fresca dell'ingresso di Urano in... Classifica oroscopo: i cinque segni più fortunati del ponte del 1° maggio 2026La classifica oroscopo del ponte del 1° maggio 2026 racconta i cinque segni che vivranno meglio questi giorni, fra la Luna Piena in Scorpione del... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Classifica oroscopo: i cinque segni più fortunati del ponte del 1° maggio 2026; Classifica oroscopo | i segni più fortunati della settimana dal 27 aprile al 3 maggio 2026 | la Luna Piena in Scorpione accende il ponte; Classifica oroscopo: i segni più fortunati della prossima settimana dal 27 aprile al 3 maggio 2026: la Luna Piena in Scorpione accende il ponte; Classifica oroscopo | i cinque segni più fortunati del ponte del 1° maggio 2026. Classifica oroscopo: i cinque segni più fortunati del ponte del 1° maggio 2026Classifica oroscopo del ponte del 1° maggio 2026: i cinque segni più fortunati fra la Luna Piena in Scorpione e l'ingresso di Mercurio in Toro. Firmata Artemide. msn.com Classifica oroscopo: i segni più fortunati della settimana dal 27 aprile al 3 maggio 2026: la luna piena in Scorpione accende il ponteOroscopo settimanale dal 27 aprile al 3 maggio 2026: la Luna Piena in Scorpione del 1° maggio illumina il ponte. Previsioni segno per segno firmate Artemide. msn.com La Notte della Luna Piena - osservazione al telescopio - facebook.com facebook