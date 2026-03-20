Curling femminile Mondiali 2026 | l’Italia cede alla Svizzera 6-4 ma la qualificazione ai playoff è ancora possibile

Durante i Mondiali di curling femminile del 2026, l’Italia ha perso contro la Svizzera con il punteggio di 6-4. Le azzurre hanno totalizzato cinque vittorie in undici incontri e continuano a lottare per la qualificazione ai playoff. La prossima partita si gioca sabato notte, quando sarà decisiva una vittoria per mantenere vive le speranze di passare alla fase successiva.

Le azzurre rimangono in corsa con 5 vittorie in 11 partite: sabato notte servono una vittoria contro la Turchia e la contemporanea sconfitta della Cina per centrare il sesto posto L’Italia femminile di curling incassa la terza sconfitta ai Mondiali 2026 di Calgary, in Canada, cedendo alla Svizzera per 6-4. Dopo i successi contro Danimarca e Scozia, il quartetto azzurro composto da Stefania Constantini, Giulia Zardini Lacedelli, Elena Mathis e Marta Lo Deserto si arrende alle elvetiche — pur prive della skip titolare Silvana Tirinzoni e della vice Alina Paetz — ma resta ancora matematicamente in corsa per i playoff. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. 🔗 Leggi su Sportface.it Articoli correlati Leggi anche: LIVE Italia-Svizzera, Mondiali curling femminile 2026 in DIRETTA: azzurre in corsa per i playoff! LIVE Italia-Svizzera 4-6, Mondiali curling femminile 2026 in DIRETTA: le azzurre cedono alle fortissime elvetiche. Playoff appesi a un filoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Grazie per essere rimasti con noi durante tutto l’arco di questa Diretta LIVE. Altri aggiornamenti su Curling femminile Temi più discussi: Campionati del mondo di curling femminile 2026: programma, orari e dove vedere le partite del team Constantini; Curling, Mondiali femminili: l’Italia piega la Norvegia all’extra end e resta in corsa per i play-off - FISG; Torna l’Italia del curling: il calendario e gli orari delle azzurre ai Mondiali; Riscatto azzurre: l'Italia batte 7-3 gli USA, playoff mondiali ancora vivi. LIVE Italia-Svizzera 4-6, Mondiali curling femminile 2026 in DIRETTA: le azzurre cedono alle fortissime elvetiche. Playoff appesi a un filoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Grazie per essere rimasti con noi durante tutto l'arco di questa Diretta LIVE. Buon proseguimento di serata con ... oasport.it A che ora Italia-Svizzera e Italia-Turchia oggi in tv, Mondiali curling femminile 2026: orari e streamingSiamo giunti alle battute conclusive del round robin dei Mondiali 2026 di curling femminile, in corso di svolgimento sul ghiaccio di Calgary (Canada). La ... oasport.it La Nazionale italiana femminile di curling resta in corsa per il play-off ai Mondiali 2026, firmando nella notte la terza vittoria consecutiva. Una prestazione di pura autorità contro la Scozia, piegata 7-5 in nove end. Le azzurre stanno dimostrando che il curling it - facebook.com facebook DAI COSÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌ Riscatto della Nazionale femminile ai Mondiali di curling in Canada! Una doppia vittoria riporta le azzurre pienamente in corsa per avanzare ai play-off! Prima travolgono 8-1 la Danimarca, poi battono 7-5 la Scozia! Il round robin si c x.com