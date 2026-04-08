Nelle prime ore di mercoledì 8 aprile 2026, un incendio ha interessato un edificio residenziale a Villabassa, in Alta val Pusteria. Il fuoco ha consumato il tetto dell’edificio, richiedendo l’intervento dei vigili del fuoco. Per motivi di sicurezza, sono state evacuate le persone che abitavano nell’edificio, ma nessuna è rimasta ferita. Sul posto sono presenti le autorità per le verifiche di rito.

Un incendio ha colpito duramente un edificio residenziale a Villabassa, in Alta val Pusteria, nelle prime ore di mercoledì 8 aprile 2026. L’emergenza, scattata intorno alle 2:45, ha l’intervento coordinato di numerosi soccorsi per mettere in salvo gli abitanti dello stabile. Il rogo ha interessato una palazzina plurifamiliare, con fiamme che hanno rapidamente divorato la copertura della struttura. La visibilità dell’incendio era tale da rendere il fenomeno percepibile anche da posizioni molto distanti dal luogo dell’evento. La mobilitazione dei soccorsi tra le valli. L’operazione di salvataggio ha richiesto un impegno massiccio e sinergico. I Vigili del fuoco volontari di Villabassa sono stati supportati dalle squadre di San Candido, Braies, Valle San Silvestro, Valdaora di Sopra, Dobbiaco, Santa Maria e Monguelfo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Villabassa: rogo divora il tetto di un palazzo, salva l’evacuazione

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