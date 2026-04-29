Civitavecchia primo nato con l’epidurale all’ospedale San Paolo

Oggi, poco dopo le 14:30, nel reparto maternità dell’Ospedale San Paolo di Civitavecchia, si è registrata una nascita importante. Si tratta del primo bambino nato con l’epidurale in questa struttura, segnando un nuovo passo per il reparto. La nascita è avvenuta in un clima di attenzione e attenzione medica, attirando l’interesse di medici e familiari presenti in reparto.

Civitavecchia, 29 aprile 2026 – Una nascita che profuma di storia e innovazione quella avvenuta oggi, poco dopo le 14:30, presso il reparto maternità dell’ Ospedale San Paolo. Si chiama Leandro, un nome che lega indissolubilmente il nuovo arrivato alle radici della città, richiamando lo storico fondatore di Civitavecchia. Il piccolo Leandro Murante, un bel bambino di 3,750 kg, detiene un primato speciale: è il primo nato nel nosocomio cittadino con il supporto dell’ analgesia epidurale, segnando un passo avanti significativo per l’umanizzazione delle cure e il supporto al parto indolore nella struttura locale. Grande gioia per la madre, Laura Angeloni, 39 anni, alla sua seconda maternità, che gode di ottima salute.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it Notizie correlate Parto in acqua, all’ospedale di Grosseto è Flavio il primo natoGrosseto, 15 aprile 2026 – Dopo il trasferimento del reparto di Ginecologia e Ostetricia al 5° piano dell’ospedale Misericordia di Grosseto, arriva... Leggi anche: Ospedale San Paolo a Napoli, appello a Fico: «Non trasferite i pediatri» Aggiornamenti e dibattiti La storia si fa al San Paolo: nato Leandro, il primo bambino con parto indoloreA Civitavecchia è nato il primo bambino con la tecnica dell'epidurale: una svolta per l'umanizzazione delle cure e per le mamme del territorio ... civonline.it Primo parto con epidurale a CivitavecchiaUn importante traguardo per la sanità locale: all'Ospedale San Paolo è venuto alla luce il primo bimbo nato con la partoanalgesia. Un evento che segna un passo concreto per il Punto Nascita della Asl ... ansa.it